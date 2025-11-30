巨人のリチャード内野手（26）が30日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す先輩の岡本和真内野手（29）について語った。この日は巨人ファンで番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」川島明（46）の要望が実現し、川島と丸佳浩外野手（36）が都内のレストランでバーベキューをすることに。そのなかで丸が岡本のメジャー移籍について語った。