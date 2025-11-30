JR東海によりますと11月30日午後7時25分ごろ、尾頭橋駅と名古屋駅の間で、自動車が橋脚に衝突したとの情報があったため、午後8時現在、一部区間で運転を見合わせています。【運転見合わせ区間】JR東海道線 岡崎～名古屋 上下線JR中央線 名古屋～千種 上下線