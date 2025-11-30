子どもが社会人になるママから少々悩ましい相談が寄せられました。それは子どもの代わりに親がバイクのローンを組むという話です。『自衛隊への入隊が決まった息子から、ずっと探していたバイクが見つかったからローンを組んでほしいと頼まれた。金額は80万円弱。自分の貯金はバイクの免許取得に使い果たしたらしい。正直イヤなんだけど……。意見を聞かせてください』現在17歳の息子さんは、次の春に自衛隊員として入隊されるのだ