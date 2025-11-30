報道リアリティーショー「ABEMA Prime」に出演している気象予報士でタレントの穂川果音さん（39）が2025年11月24日、自身のインスタグラムを更新。オフショルニットワンピース姿を披露した。「今まで行ったことないイルミネーションも見たいなぁ」穂川さんは、「今年もイルミネーションハンター活動はじめました」と報告し、イルミネーションをバックに、肩出しニットワンピ姿を投稿。「今回は毎年恒例の丸の内です！」とつづり、