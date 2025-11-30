11月30日、テレビ東京が発表したのは、来年1月期ドラマ『元科捜研の主婦』。主演を松本まりかが、そしてその夫役に、アイドルグループ「SUPER EIGHT」の横山裕が務めるという。「今作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦が家事や育児をこなしながら、捜査一家に異動した新米刑事の夫とともに、事件に向き合っていく様子が描かれるオリジナルドラマだそう。横山さんは、鋭い勘が持ち味の刑事を演じるということです。