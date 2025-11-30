デビューからわずか3カ月でアニメのオープニング主題歌に抜擢され、各音楽ストリーミングサービスの主要プレイリストにも多数選出されるなど、注目を集めるソロアーティストOSHIKIKEIGOが、初のワンマンライブ「OSHIKIKEIGO First Free One-man Live ”BOARDING PASS”」を開催。本公演は、11月27日（木）大阪JANUS、11月29日（土）代官山UNITにて東阪フリーで実施され、2日間を通して、彼のライブを待ち望んだ多くの観客を魅了し