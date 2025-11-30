中田翔氏が３０日、日本ハムで１０年間チームメートだった斎藤佑樹氏と初のトークショーを行った。エスコンで行われた「日韓ドリームドリームプレーヤーズゲーム２０２５」の試合後に、斎藤氏が手がけるエスコン隣接の商業施設「ＳＵＮＮＹＴＥＲＲＡＣＥ」を訪問。日本ハムで１０年間チームメートだった２人が限定５０人のファンの前に現れた。引退後の将来については、「いろいろなことにチャレンジしていく。野球は大好き