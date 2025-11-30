出張や旅行、遠方への帰省などで飛行機にのる機会が多い人でも、意外と知らないことが多いのが「空の世界」です。機体や操縦をめぐる疑問から、航空業界の裏側まで、あらゆる方向から飛行機の謎に迫った『乗ってるだけじゃわからない 飛行機と空港のすごい秘密』（青春出版社）のなかから、飛行機と空港にまつわる、とっておきの話を紹介します。旅客機の胴体の太さや翼の大きさはどう決まっているのか旅客機の胴体は、その太さ