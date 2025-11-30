STARTO ENTERTAINMENTは30日、12月31日をもって、株式会社TOKIOとのエージェント契約を終了すると公式サイトで発表した。関係者によると契約更新のタイミングで、株式会社TOKIO側から更新しない旨の申し入れがあったという。TOKIOは今年6月に解散。元メンバーは現在、それぞれ個人で活動している。リーダーだった城島茂は日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」で変わらず活躍中。1児の父でもあり、俳優、歌手やコメンテーターなど活