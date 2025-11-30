STARTO ENTERTAINMENTは30日、12月31日をもって、株式会社TOKIOとのエージェント契約を終了すると公式サイトで発表した。関係者によると契約更新のタイミングで、株式会社TOKIO側から更新しない旨の申し入れがあったという。◆TOKIOの歩み◆▼94年7月リーダー城島茂、山口達也、国分太一、松岡昌宏、長瀬智也の5人組で結成。▼同9月「LOVE YOU ONLY」でCDデビュー。▼95年11月日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」スタート。