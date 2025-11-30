ビールが本来持つ、多様で、気軽で、楽しい価値を守っていきたいという、ブリュー・マスターのギャレット・オリバーの信念“DEFEND BEER”から生まれた「ブルックリンディフェンダーIPA」。フードアナリスト・中山秀明さんが、「SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496」と飲み比べ、その味わいとペアリングについて紹介します。 ブルックリンディフェンダーIPAアルコール成分：5.5%原材料：麦芽（外国製造）、ホップ ク