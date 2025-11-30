名古屋市千種区で30日、横断歩道を歩いていた女性が軽自動車にはねられ意識不明の重体となっています。警察によりますと、30日午前10時前、千種区東山通4丁目の信号のある交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた女性が左折してきた軽自動車にはねられました。女性は70代とみられ、救急車で病院に運ばれましたが意識不明の重体です。警察は軽自動車を運転していた近くに住む男子大学生(20)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕