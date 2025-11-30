◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節新潟１―３柏（３０日・デンカＳ）柏は敵地で新潟に３―１で快勝した。最終節でのリーグ優勝に望みをつなげる白星にリカルド・ロドリゲス監督は「相手で我々のビルドアップ、プレスをうまくはめて、阻止しようとしてきたが、それを選手がピッチ内でうまく解決した上で、複数ゴールができた」とうなずいた。その上で「もう少しゴールが取れた。同時に、１失点も避けられた」と決して満足はしな