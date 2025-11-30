別府競輪場のF2「みんなの競輪杯」は2日目を終えた。ガールズは地元の安東莉奈（24＝大分）が決勝へと駒を進めた。勝負どころで積極的に動き、勝った格上の石井貴子（千葉）には及ばなかったが、かわされてからも失速せず4着に踏ん張った。地元戦はコンスタントに決勝に乗っているが、ここまでは結果を残せていない。「軽くて状態はすごくいい。上位着が取れるよう位置取りを含め、集中して走る」。前々と振る舞う安東に注