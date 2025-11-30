大物ＯＢたちが舌戦を繰り広げる「阪神ＶＳ巨人爆笑トークバトル２０２５」が３０日、大阪市の「ＳｋｙシアターＭＢＳ」で行われた。阪神側のＯＢは、掛布雅之氏（７０）、矢野耀大氏（５６）、ファンは増田英彦（５５）、松村邦洋（５８）が登壇。巨人側はＯＢ江川卓氏（７０）、元木大介氏（５３）、ファンははなわ（４９）、中川安奈（３２）が登場した。昼と夜の２部構成で行い、軽妙なトークによる内証話が展開された。