ハヤテ２２３株式会社は３０日、「くふうハヤテベンチャーズ静岡球団ネーミングライツについて」とするリリースを配布。「本ライツにかかる契約に関し、当社に債務不履行は存在せず、当社は本契約を適切に全うしております」と記した。さらに「球団名にライツホルダー社名を冠して２０２５シーズンも無事に終了いたしました。しかしながら、いまだ当社は本ライツ料の支払いを受けておりません。また、上記球団名が維持された状