Shibu3 projectの元メンバーで、女優でモデルの相沢菜月（22）が30日、X（旧ツイッター）を更新。プロダクションの退所を報告した。相沢は「ご報告」と記し、文書を公表。「応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、「この度、プラチナムプロダクションを退所いたしました」と報告。そして「これまで支えてくださった関係者の皆さまに深く感謝申し上げます」と感謝をつづり、「今後については、改めてご報告させていただきま