きょう午後2時10分頃、東根市泉郷で、民家近くの柿の木に登るクマ1頭が目撃されました。クマはその後、駆除されています。（サムネイルは視聴者提供） 【写真を見る】柿をムシャムシャ…東根市で柿の木に居座るクマ１頭が目撃されるクマはその後駆除 東根市などによりますと、きょう午後2時すぎ、柿の木に登るクマ1頭を、近くに住む住民が目撃しました。クマはその後、柿の木に居座り、柿の実を食べていたということです。クマ