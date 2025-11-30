大相撲の冬巡業諫早場所が30日開かれ、多くの来場者でにぎわいました。 諫早市の中央体育館で6年ぶりに開かれた大相撲諫早場所では、平戸市出身の平戸海関、横綱の豊昇龍関、ウクライナ出身の新大関・安青錦関らが土俵に上がると、ひときわ大きな声援が送られました。 （平戸海関） 「すごく声援をいただいているので楽しんで帰ってもらえたら。たくさん応援してくれるので、頑張ろうという気持ちになる」 稽古や取組の合間に