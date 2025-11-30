◆ジャパンウィンターリーグレキオス６―２エイサー※７回制（３０日・沖縄コザ）沖縄のジャパンウィンターリーグに参加している巨人の赤星優志投手が３０日、同リーグ２度目の登板。Ｅｉｓａ（エイサー）の先発としてＬｅｑｕｉｏｓ（レキオス）戦のマウンドに上がった。健大高崎で甲子園で優勝し、今年からトヨタ自動車でプレーする箱山遥人捕手とバッテリーを組んだ。結果は３回６安打３失点だったが、今回の参加の目的