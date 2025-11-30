J1昇格を決めたV・ファーレン長崎が試合から一夜明けた30日、ピーススタジアムに凱旋しました。 29日、8年ぶりのJ1昇格を決めたV・ファーレン。 ピーススタジアムで行われた凱旋報告会には約5500人のサポーターが集まりました。 （山口 蛍 主将） 「J1で定着して優勝争いできるクラブにしたいと思っているので皆さんのサポートよろしくお願いします」 選手らはサポータ}