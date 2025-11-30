◆関西大学ラグビー▽最終節天理大４７―１５京産大（３０日・花園ラグビー場）２年ぶりの関西王座奪還を狙った京産大が、天理大に１５―４７とトリプルスコア以上の差で敗れ、全国大学選手権へ関西２位での出場が決まった。試合後の会見でフランカー伊藤森心主将（４年）＝松山聖陵＝は「僕の責任でチームが負けてしまった。まだ選手権のことは考えられない」と涙した。前半１１分、ＮＯ８シオネ・ポルテレ（４年）＝目黒