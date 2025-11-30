◇卓球混合団体ワールドカップ2025日本―豪州（2025年11月30日中国・成都）卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ2025」が30日、中国・成都で開幕。日本は開幕戦の第1戦でオーストラリアと対戦し、8−1で快勝した。第1試合の混合ダブルスには戸上隼輔（井村屋グループ）、早田ひな（日本生命）組が登場し、3―0のストレート勝ち。続く女子シングルスの張本美和（木下グループ）も3―0で、男子シングルスの張本智和（トヨタ