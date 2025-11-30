４月に第１子男児を出産したモデルで女優の大政絢が髪バッサリのイメチェン姿を披露し驚きの声が相次いでいる。３０日にインスタグラムで「ポメラート撮影時のオフショット新鮮なスタイルだったので、思わず色々とパシャりこんなに短く切ったことないけれど皆さんどっち派ですか？」とつづり、ショートカットにイメチェンした姿を披露した。この投稿にファンからは「どちらも素敵」「あやちゃん短いのも似合う！！！何し