明治安田J1リーグ第37節が30日に行われ、鹿島アントラーズが敵地で東京ヴェルディに0ー1で勝利し、最終節を首位で迎えることに成功した。試合後、鹿島のFW鈴木優磨は「だいぶ苦しかった」と、プレスがハマらず守勢にまわる時間が多かった一戦を振り返ると共に、「一人ひとりの距離が遠くてパスを出せる選手が限られていた」と問題点を挙げ、最終節となる次の横浜F・マリノス戦までに修正していく必要性を指摘した。また、自