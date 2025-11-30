30日に明治安田J1リーグ第37節が行われ、首位に立つ鹿島アントラーズはアウェイで東京ヴェルディと対戦。0ー1でなんとか勝利を収め、最終節を首位で迎えることに成功した。東京Vを相手に前半から苦しい戦いを強いられていた鹿島だったが、後半に鬼木達監督が選手交代で流れを変えると、途中出場の松村優太が値千金のゴールを記録。チームを勝利へと導いた。ベンチからスタートとなった松村。チームは苦しんでいた中、冷静にベ