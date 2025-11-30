「第52回九州地区プロ自転車競技大会」が小倉競輪場で行われた。1キロタイムトライアルは後藤大輝が2年ぶり2度目のVを飾り、ケイリンは荒井崇博、スプリントは中川誠一郎が実力を誇示してV。角令央奈（38＝福岡）が4キロ個人追い抜きで、小岩大介（41＝大分）がエリミネイションレースで3連覇を達成した。角が4キロ個人追い抜きで3連覇を達成した。「タイムを見ながら走って、団体追い抜きにつなげる余裕もあった」と圧倒的な