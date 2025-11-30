「プロレス・ＤＤＴ」（３０日、後楽園ホール）新日本、米ＡＥＷとの３団体所属でＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介・３０）が、総合格闘家でもある青木真也（４２）とシングルマッチで戦い、１０分７秒変型ジャックナイフ式エビ固めで勝利した。１６日のＯＮＥ日本大会で行われたＭＭＡで手塚裕之に敗れてからのプロレス復帰戦となった青木との久々の一騎討ちを制した竹下は「青木