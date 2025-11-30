2025年12月のおひつじ座（牡羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おひつじ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）ストップサイン先を悩むより、今を楽しんで！・全体運活気のある運勢です。毎日、何かしらやることがあるし、あちこちから頼まれごとも多くて、気づいたら、もう今年が終わってしまいそう。ただ、カンのよいあなただからこそ、いろいろやっている