徳間書店はスマホで読みやすい最適化サイズを特徴とする新感覚デジタルマガジン『週刊AG』を創刊しました。「いぶし銀のAG世代に癒しと活力を提供」を掲げた新メディアで、スキマ時間に楽しめるコンテンツをそろえた構成になっています。【写真】莉々はるかさんも創刊号を飾りました創刊号の表紙と巻頭を飾るのは、“業界史上No.1クビレ女王”として知られる伊藤舞雪さんです。プールサイドで見せるしなやかな肢体、ラグジュアリー