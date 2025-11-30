2023年11月にモーニング娘。を卒業した譜久村聖さんの卒業写真集「LAST SCENE」（ワニブックス）が電子書籍として配信が始まりました。【写真】最新写真集ではシースルードレスや泡風呂に挑戦した譜久村聖さん同作品は2023年10月30日に紙版が発売。モーニング娘。としてラストを飾るにふさわしい3大ロケを敢行した作品です。デビュー以来何度も訪れた「ハワイ」では彼女の今"を、生まれ育った街・東京では今までにない本当の譜久村