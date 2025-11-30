中国の伝統象嵌工芸の「花絲鑲嵌」技術は2008年に国家級無形文化遺産に登録された。金や銀などを原料とし、細かな手作業により、金属線をさまざまな形に作り上げる。新華社が伝えた。30歳の辜国強（グー・グオチアン）さんはニューメディアでライブ配信を行う無形文化遺産の職人で、ファッションデザインの要素を伝統的な「花絲鑲嵌」制作技術に取り入れている。その結果、ますます多くの若者が辜さんのアトリエで働く