■全国の1日（月）の天気低気圧が発達しながら北海道付近を進み、前線が西日本から北日本を通過するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になりそうです。北日本の日本海側や北陸は雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。落雷や突風にも注意が必要です。太平洋側は、晴れる所が多いでしょう。朝は冷え込む所はなく、西日本は10℃前後の予想です。最高気温は、全国的に平年より大幅に高く、暖か