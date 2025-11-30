日本代表の森保一監督（５７）が３０日、東京Ｖ―鹿島（味スタ）を視察し、鹿島の日本代表ＧＫ早川友基を絶賛した。試合後、取材に応じた森保監督は「決まっているようなシュートを早川がスーパーセーブをして止めていた。影のＭＶＰ。完全に失点と思われるシーンを止めたのが大きかったと思う。非常に落ち着いて、チームに安定感と落ち着きをもたらしていた。判断も良かった。早川が後ろでしっかりと固めているのが大きいと思