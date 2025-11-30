秋田朝日放送 11月30日で今シーズン最後の通常営業日となった秋田市の大森山動物園で、 今年亡くなった動物たちに感謝を伝える催しが行われました。 最終日のきょうは雨の中、午前中から多くの客が訪れ 動物との触れ合いを惜しむように楽しみました。 今年、大森山動物園ではトナカイやミニチュアホースなど２３種５３頭が亡くなり、 地元の児童らが動物たちを偲びました。 大森山動物園では雪の動物園と