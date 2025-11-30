◇ボクシング全日本選手権決勝（2025年11月30日東京・ひがしんアリーナ）各階級の決勝が行われ、男子ライト級は24年パリ五輪57キロ級代表の原田周大（大橋）が中山鉱一（駒大）に5―0判定勝ちし、3年ぶりの全日本制覇を果たした。1回からタイミング抜群の左ジャブで主導権を握ると、2回からはさらにペースを強め中山を圧倒。3回にはバッティングで左眉上をカットし途中採点での決着となったが「止められるとは思わなかった