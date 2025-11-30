お笑い芸人・明石家さんまが、29日放送のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』（毎週土曜後10：00）に出演し、今年の『明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー』放送見送りについて語った。【写真】フジ、今年のクリスマスイブは『さんまの向上委員会』生放送へクリスマス恒例の深夜番組『明石家サンタ』は、視聴者が生電話でさんまに「不幸話」を語り、合格すれば、豪華プレゼントがもらえる。イブの深夜に同