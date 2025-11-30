ラグビー関東大学リーグのリーグ戦最終日は30日、東京・秩父宮ラグビー場などで行われ、東海大が流通経大に46―31で勝ち、7戦全勝で2年ぶり14度目の優勝を果たした。東洋大は大東大を34―12で下し、6勝1敗で2位。3位の関東学院大までが全国大学選手権に進む。4位以下は流通経大、立正大、法大、大東大、日大。