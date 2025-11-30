韓国の国民的俳優・イ・スンジェさんが２５日、肺炎により死去した。９１歳だった。現地メディアのＳＰＯＴＶニュースなどによると、故人は入院中にもかかわらず次回作への出演準備を進めており、ベッドの上でセリフを暗記し練習に打ち込む姿を、知人や病院関係者が複数人目撃していたという。また左目はほぼ失明状態、右目も半失明状態で、マネジャーに台本を読んでもらいながらセリフを覚えていたと伝え、“永遠の現役”と称