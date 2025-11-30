年下の男性は恋愛対象として見ていなかったのに、いつもとは違う一面を知ったりギャップを感じたりしたときに、急に意識してしまうことってありますよね。特に自分が弱っているときにやさしくされると、ドキッとしてしまうようで……？ 今回は、ただの後輩だと思っていた年下男子にドキッとしてしまった話をご紹介いたします。落ち込んでいたときにやさしくされた「ある日、仕事でミスをして落ち込みながら一人で帰っていたら、