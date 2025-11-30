ロサンゼルス・ドジャースのユーティリティープレーヤーであるキケ・ヘルナンデスが11月15日（日本時間16日）、左ひじの手術を受けたと発表した。キケはシーズン当初から左ひじの痛みに悩まされ、ワールドシリーズ（WS）に入っても痛みは消えなかったという。2025年オフに入り、ド軍で手術を受けたのは2人め。もう一人は内外野をこなせるトミー・エドマンで、手術箇所は、シーズン中に痛めた右足首だった。「プレースタイルが