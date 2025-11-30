jo0jiが、2026年5月に＜東名阪Zepp tour “jo0ji tour 2026「よあけまえ」”＞を開催することを発表した。また、オフィシャルファンクラブ「潮風交流CENTER」も12月1日10時よりスタートすることも決定。チケットは、2025年12月1日12時〜2025年12月21日23時59分の期間、このファンクラブで東名阪Zepp tourの最速先行受付を行う。なお、現在jo0jiは、11月13日から大阪・BIGCATを皮切りにスタートした全国ツアー＜jo0ji 1st album tou