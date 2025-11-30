[11.30 J1第37節 東京V 0-1 鹿島 味スタ]一連のミスが大きく試合を分けた。東京ヴェルディは0-0で迎えた後半29分、中盤右サイドでパスを受けたMF内田陽介がバックパスを出すと、これが鹿島MF荒木遼太郎のちょうど足元へ。荒木からFWレオ・セアラへのスルーパスでピンチを迎えた結果、内田は急いで戻ってこぼれ球に喰らいついたが、そこでMF松村優太に押し負け、値千金の決勝点を決められた。内田は今季、明治大から加入し、9