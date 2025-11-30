[11.30 J1第37節 東京V 0-1 鹿島 味スタ]今節で優勝決定の可能性があるなかで迎えたJ1第37節、首位の鹿島アントラーズは下位の東京ヴェルディ相手に苦戦を強いられたが、少ないチャンスを活かして勝ち切った。試合後、FW鈴木優磨は「相当タフなゲームになると予想していたけど、思った以上にヴェルディも気合が入っていて良いチームだったので難しかった」と冷静に振り返った。前半の立ち上がりは鹿島が攻め込むも、東京Vの守