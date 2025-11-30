最優秀選手（MVP）に選ばれた李大浩さん。左は中田翔さん＝30日、エスコンフィールド北海道野球の日本、韓国両代表OBによる親善試合が30日、エスコンフィールド北海道で行われ、原辰徳さんが率いる日本は1―7で敗れた。オリックスでも活躍した韓国の李大浩さんが本塁打を放つなどし、最優秀選手（MVP）に選ばれた。昨夏に続く2度目の開催で約3万人の観客が訪れた。日本の見せ場は四回。今季限りで現役を退いた中田翔さんが豪快