2025年11月30日、札幌・北警察署は、不同意性交等事件が発生したと発表しました。30日午前2時ごろ、当別町にある温泉施設の従業員から「女性が何者かから体を触られたと言っています」と警察に通報がありました。警察によりますと、被害にあった20代女性は、温泉施設の男女共用のリラックスルームで、リクライニングチェアに座りウトウトしていました。すると午前2時ごろ、面識のない男から全身を触られたことで目を覚まし、