東京・上野公園の東京国立博物館で開かれていた特別展「運慶祈りの空間―興福寺北円堂」（読売新聞社など主催）は３０日、閉幕した。入場者は同日３０万人を突破し、その記念セレモニーでは、家族で来場した東京都荒川区の会社員男性（４１）に、藤原誠館長と興福寺の森谷英俊貫首から記念品が贈られた。男性の妻（３８）は「子どもたちが歴史に興味を持つきっかけになれば」と話していた。同展の総入場者数は３０万３６６８