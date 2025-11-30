きょう（30日）午後、栃木県小山市の国道で、交差点を右折しようとした路線バスと直進してきたバイクが衝突する事故がありました。バイクを運転していた57歳の会社役員の男性が意識不明の重体です。きょう午後2時23分ごろ、栃木県小山市下国府塚の国道50号の十字路で、右折しようとした路線バスと対向車線を直進してきたバイクが衝突しました。警察によりますと、この事故で、バイクを運転していた市内に住む会社役員の男性（57）