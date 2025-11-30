俳優の高杉真宙がジャパンＣ・Ｇ１のレース後に行われたロンジン賞のプレゼンターを務めた。現在放送中のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に騎手役として出演中で「撮影で行き慣れていたこの東京競馬場が、ロンジン賞ジャパンＣを楽しみにしている方であふれていて、これからもここで繰り広げられるレースが皆さんの熱気でさらに盛り上がることに、私もワクワクが止まりません」とコメントした。