筆者の話です。健康診断で「要精密検査」と書かれる項目が増えました。若い頃は「少しくらい大丈夫」と思っていた食生活。そのツケを感じる今、毎日の食事を「体をつくる時間」として見直しています。 若い頃の「これくらい大丈夫」 若い頃は、夜遅くにラーメンを食べても、翌朝にはケロッとしていました。「まだ若いし、これくらい大丈夫」と思い、食事の内容よりも手軽さを優先。仕事帰りにコンビニ弁当、休日は外食や